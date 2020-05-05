WTA создаст фонд помощи игрокам в связи с пандемией коронавируса

WTA на официальном сайте сообщил о создании фонда помощи игрокам в связи с пандемией коронавируса.

Сумма фонда составит 6 млн долларов. Фонд поможет около 800 игрокам одиночного и парного разрядов.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 696 506 человек. Зафиксирован 256 122 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 225 923 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 1 225 063 человека. Далее идут — Испания (250 561), Италия (213 013), Великобритания (194 990) и Франция (170 551).

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 155 370 человек, 19 865 выздоровело, 1 451 умер.