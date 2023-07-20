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Сегодня, 03:21

WTA прокомментировала снятие Шуай с турнира в Будапеште

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чжан Шуай.
Фото Reuters

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с официальным заявлением по поводу снятия китаянки Чжан Шуай с матча первого круга турнира в Будапеште против венгерки Амариссы-Киары Тот.

«WTA не приемлет расизм в любой форме и контексте. Досадный инцидент, произошедший на турнире в Венгрии, и последующие сообщения замечены и будут рассмотрены», — говорится в заявлении.

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В первом сете Шуай пыталась оспорить ошибочный аут после ее удара, но судья решила не отменять свое решение. Не дождавшись супервайзера, Тот намеренно затерла отметку на корте после удара. Позже Шуай снялась с турнира из-за панической атаки на фоне поведения оппонентки и смеха зрителей на домашнем для Тот турнире.

Чжан Шуай. Знаменитая теннисистка снялась с турнира из-за поведения соперницы и судьи. Она стала жертвой паники
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