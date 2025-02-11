WTA приняла решение оставить в силе отстранение от работы в туре тренера Рыбакиной

Женская теннисная ассоциация (WTA) завершила расследование в отношении тренера казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Стефано Вукова.

Как сообщается на сайте организации, отстранение хорватского специалиста от работы в женском туре остается в силе.

«Чтобы сохранить конфиденциальность и целостность расследования и его результатов, WTA не будет раскрывать дальнейшие подробности. Мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы все вопросы решались справедливо и объективно в соответствии с Кодексом поведения WTA», — говорится в заявлении WTA.

В августе 2024 года стало известно, что Вуков получил дисквалификацию от WTA и запрет на работу в теннисе на неопределенное время из-за возможного нарушения кодекса поведения.

Рыбакина уволила хорватского специалиста перед US Open-2024, а 1 января 2025-го сообщила о его возвращении в свою команду.