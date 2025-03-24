WTA предоставила Свентек дополнительную охрану из-за преследования

Вторая ракетка мира Ига Свентек столкнулась с преследованием на турнире в Майами, сообщает Sport.pl.

По информации источника, во время одной из тренировок на турнире неизвестный мужчина с трибун стал задавать теннисистке вопросы о ее личной жизни.

«Безопасность — наш главный приоритет. Мы наблюдаем за сетью, чтобы отследить подобные вещи. Конструктивная критика — это одно, а угрозы, разжигание ненависти или срыв тренировок — совсем другое. Этого нельзя допускать. Мы сообщили о произошедшем организаторам турнира, а также WTA, которые немедленно отреагировали и приняли дополнительные меры предосторожности, предоставив дополнительную защиту, за что мы им очень благодарны», — сказала менеджер теннисистки Дарья Сульгостовская.

В феврале WTA запретила посещение матчей мужчине, который преследовал британку Эмму Радукану на турнире в Дубае.