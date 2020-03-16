WTA отложила еще три турнира из-за коронавируса. Матчи не будут проводиться до 2 мая
16:33
Пресс-служба WTA объявила о приостановке тура по меньшей мере до 2 мая.
Причиной стала эпидемия коронавируса. Вслед за турнирами в Индиан-Уэллсе, Майами, Боготе и Чарльстоне отложены были турниры в Штутгарте, Стамбуле (оба — с 20 по 26 апреля) и Праге (с 27 апреля по 3 мая).
Таким образом, ближайший в расписании турнир должен пройти в Мадриде со 2 по 9 мая.
Решение о проведении оставшихся европейских турниров WTA на грунте будет принято на следующей неделе.
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