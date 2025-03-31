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WTA официально сменила флаг Касаткиной в рейтинге

Камила Абдурахманова
корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) у Дарьи Касаткиной теперь указан австралийский флаг вместо использовавшегося ранее нейтрального.

Это изменение последовало за заявлением 27-летней теннисистки от 29 марта о переходе под спортивную юрисдикцию Австралии.

Профиль Дарьи Касаткиной на сайте WTA.
Фото Скриншот

27-летняя Касаткина занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и ранее была второй ракеткой России. На ее счету восемь побед на турнирах под эгидой организации. Самый значимый результат на турнирах «Большого шлема» — выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году Касаткина в составе российской команды стала победителем Кубка Билли Джин Кинг. За свои достижения в 2022 году она получила звание заслуженного мастера спорта России.

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Теннис
Дарья Касаткина
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