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Новости   //    Теннис   //    WTA

WTA не планирует переносить Итоговый турнир из Китая

19:51

Все турниры в Китае до конца 2020 года официально отменены. Тем не менее, руководство женского Тура не планирует переносить Итоговый чемпионат в другую страну, сообщает AP.

Глава WTA Стив Саймон объяснил это трудностями в поиске спонсоров и организации соревнований.

Официальный теннисный сезон приостановили еще в марте. В этом сезоне все еще надеются провести US Open и Ролан Гаррос.

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