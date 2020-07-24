WTA не планирует переносить Итоговый турнир из Китая

Все турниры в Китае до конца 2020 года официально отменены. Тем не менее, руководство женского Тура не планирует переносить Итоговый чемпионат в другую страну, сообщает AP.

Глава WTA Стив Саймон объяснил это трудностями в поиске спонсоров и организации соревнований.

Официальный теннисный сезон приостановили еще в марте. В этом сезоне все еще надеются провести US Open и Ролан Гаррос.