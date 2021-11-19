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WTA может лишить Китай турниров из-за исчезновения Пэн Шуай

09:56

Глава WTA Стив Саймон прокомментировал ситуацию с исчезновением китайской теннисистки Пэн Шуай.

«Мы определенно готовы прекратить наш бизнес и справиться со всеми сопутствующими осложнениями. Так как это больше, чем бизнес. Женщин нужно уважать, а не подвергать цензуре», — приводит слова Саймона CNN.

Ранее китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо, которое Шуай Пэн якобы отправила главе WTA Стиву Саймону. Там говорилось, что обвинения в сексуальном насилии, которые теннисистка выдвинула две недели назад в адрес бывшего вице-премьера Китая, ложные, а спортсменка не пропала и отдыхает дома.

После этого сообщения глава Саймон заявил, что сомневается в его достоверности.

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Сергей Разин все материалы автора
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