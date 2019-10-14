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Вяхлинцева в паре с Калашникововой не смогла пробиться во второй круг «Кубка Кремля»

13:26

Россиянка Наталья Вяхлинцева в паре с представительницей Грузии Оксаной Калашниковой уступила хорватке Дарье Юрак и представительнице Польши Алисии Росольске в первом круге на Кубке Кремля — 4:6, 3:6.

Их матч продолжался 1 час 5 минут.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Дарья Юрак/Алисия Росольска (Хорватия/Польша, 4) — Оксана Калашникова/Наталья Вихлянцева (Грузия/Россия) — 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/12/5/

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