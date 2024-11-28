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Допинг

Сегодня, 17:57

Свентек о допинге: «Это стало самой страшной ситуацией в моей жизни»

Свентек выступила с заявлением после положительного допинг-теста
Руслан Минаев
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Ига Свентек.
Фото Global Look Press

Вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала положительный результат допинг-теста.

«Наконец мне разрешено рассказать. Поэтому я хочу поделиться с вами тем, что стало самой страшной ситуацией в моей жизни. В последние два с половиной месяца мне пришлось пройти через серьезное разбирательство ITIA, которое подтвердило мою невиновность.

Единственный положительный допинг-тест в моей карьере, показавший невероятно низкую концентрацию запрещенного вещества, о котором я никогда не слышала, поставил под вопрос все, ради чего я так упорно работала всю жизнь. И мне, и моей команде пришлось пережить огромный стресс и тревогу. Теперь все подробно объяснено, и я могу вернуться к любимому делу», — написала Свентек в соцсети.

Полька добавила, что испытывает облегчение из-за окончания процесса. Она также заявила, что поделится всеми деталями инцидента из уважения к болельщикам и общественности.

Ига Свентек. Свентек сдала положительный допинг-тест

Расследование установило, что источником вещества послужило загрязненное лекарство. Свентек отстранили на месяц, так как было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности. Теннисистка была отстранена с 12 сентября 2024 года.

Свентек в этом году выиграла 4 турнира WTA и «Ролан Гаррос», в общей сложности одержав 61 победу и потерпев 9 поражений.

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