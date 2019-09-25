Вторая ракетка мира Каролина Плишкова не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Ухане
15:40
Вторая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова уступила украинке Даяне Ястремской в третьем круге турнира в Ухане — 1:6, 4:6. Их матч длился 1 час 6 минут.
В 1/4 финала турнира Ястремская сыграет с Петрой Квитовой или Слоан Стивенс.
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 6:1, 6:4