Вторая ракетка мира Каролина Плишкова не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Ухане

Вторая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова уступила украинке Даяне Ястремской в третьем круге турнира в Ухане — 1:6, 4:6. Их матч длился 1 час 6 минут.

В 1/4 финала турнира Ястремская сыграет с Петрой Квитовой или Слоан Стивенс.

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 6:1, 6:4