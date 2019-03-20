Все матчи турнира в Майами были перенесены на среду из-за дождя

Все матчи турнира в Майами: старт женских соревнований и игры мужской квалификации были перенесены на среду из-за с плохой погоды, информирует пресс-служба турнира. В городе весь день идет дождь.

Матчи вторника перенесены на среду, 20 марта. Игры должны были начаться в 18:00, но организаторы несколько раз переносили их, а затем и вовсе приняли решение о переносе встреч на среду. Отмечается, что зрители смогут попасть на игры по уже купленным билетам.