Все матчи турнира в Майами были перенесены на среду из-за дождя

Все матчи турнира в Майами: старт женских соревнований и игры мужской квалификации были перенесены на среду из-за с плохой погоды, информирует пресс-служба турнира. В городе весь день идет дождь.
Матчи вторника перенесены на среду, 20 марта. Игры должны были начаться в 18:00, но организаторы несколько раз переносили их, а затем и вовсе приняли решение о переносе встреч на среду. Отмечается, что зрители смогут попасть на игры по уже купленным билетам.
WEDNESDAY’S ORDER OF PLAY– Miami Open (@MiamiOpen) 19 марта 2019 г.
Match play begins at 10 a.m. local time.
Both qualifying and main draw matches will be played tomorrow. pic.twitter.com/Y4xH1HVP6W
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