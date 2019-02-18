Возняцки не сыграет на турнире в Дубае из-за вирусной болезни

Датская теннисистка Каролин Возняцки не примет участия в турнире WTA в Дубае из-за вирусной болезни, сообщает пресс-служба организации.

Вместо нее сыграет "лаки-лузер" Полона Херцог, представляющая Словению. В первом круге 28-летняя спортсменка встретится со швейцаркой Стефани Фегель.

Первый номер посева на соревнованиях в Дубае получила японка Наоми Осака, второй – Петра Квитова (Чехия), третий – Симона Халеп (Румыния), четвертый – Каролина Плишкова (Чехия), пятый — Анжелика Кербер (Германия), шестой – Элина Свитолина (Украина), седьмой – Кики Бертенс (Нидерланды), восьмой – Арина Соболенко (Белоруссия).

Действующей победительницей турнира в Дубае является Свитолина.

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