Возняцки и Бертенс вышли в четвертый круг турнира в Майами

Датская теннисистка Каролин Возняцки в третьем круге турнира WTA в Майами обыграла румынку Монику Никулеску - 6:4, 7:6 (7:4). В следующем раунде она встретится с тайваньской спортсменкой Се Сувэй.

Голландка Кики Бертенс победила словачку Викторию Кузьмову - 3:6, 6:0, 6:1. В четвертом круге она встретися с австралийкой Эшли Барти.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каролин Возняцки (Дания, 13) - Моника Никулеску (Румыния, Q) - 6:4, 7:6 (7:4)

Кики Бертенс (Голландия) - Виктория Кузьмова (Словакия) - 3:6, 6:0, 6:1