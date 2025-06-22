Вондроушова победила Ван в финале турнира в Берлине

Чешка Маркета Вондроушова стала победительницей турнира серии WTA 500 в Берлине.

В финале 164-я ракетка мира обыграла китаянку Ван Синьюй (49-я ракетка) со счетом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2. Матч длился 2 часа 17 минут.

25-летняя чешка выиграла третий турнир серии WTA в карьере и первый с 2023-го, когда она стала чемпионкой Уимблдона.

Берлин (Германия)

Турнир WTA Berlin Tennis Open by HYLO

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Маркета Вондроушова (Чехия) — Ван Синьюй (Китай, Q) - 7:6 (12:10), 4:6, 6:2