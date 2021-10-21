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Вондроушова сыграет с Павлюченковой в третьем круге Кубка Кремля

16:32
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Теннисистка из Чехии Маркета Вондроушова прошла в третий круг Кубка Кремля в Москве.

Во втором круге она победила украинку Лесю Цуренко со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В следующем раунде Вондроушова сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, которая во втором круге победила американку Бернарду Перу (6:2, 7:5).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина, Q) — 6:3, 6:3

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Екатерина Савостина все материалы автора
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