Вондроушова сыграет с Павлюченковой в третьем круге Кубка Кремля

Теннисистка из Чехии Маркета Вондроушова прошла в третий круг Кубка Кремля в Москве.

Во втором круге она победила украинку Лесю Цуренко со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В следующем раунде Вондроушова сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, которая во втором круге победила американку Бернарду Перу (6:2, 7:5).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина, Q) — 6:3, 6:3