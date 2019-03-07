Вондроушова сыграет с Касаткиной во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Чешка Маркета Вондроушова переиграла немку Лауру Зигемунд в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Следующей ее соперницей будет россиянка Дарья Касаткина.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маркета Вондроушова (Чехия) - Лаура Зигемунд (Германия) - 6:4, 7:6 (8:6)
Джоанна Конта (Великобритания) - Полин Пармантье (Франция) - 6:2, 6:3
Чжан Шуай (Китай) - Виктория Кузьмова (Словакия) - 6:2, 6:4
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