Вондроушова сыграет с Касаткиной во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Чешка Маркета Вондроушова переиграла немку Лауру Зигемунд в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Следующей ее соперницей будет россиянка Дарья Касаткина.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маркета Вондроушова (Чехия) - Лаура Зигемунд (Германия) - 6:4, 7:6 (8:6)

Джоанна Конта (Великобритания) - Полин Пармантье (Франция) - 6:2, 6:3

Чжан Шуай (Китай) - Виктория Кузьмова (Словакия) - 6:2, 6:4