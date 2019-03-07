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Вондроушова сыграет с Касаткиной во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

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Чешка Маркета Вондроушова переиграла немку Лауру Зигемунд в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. Следующей ее соперницей будет россиянка Дарья Касаткина

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 8 359 455 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Маркета Вондроушова (Чехия) - Лаура Зигемунд (Германия) - 6:4, 7:6 (8:6)

Джоанна Конта (Великобритания) - Полин Пармантье (Франция) - 6:2, 6:3

Чжан Шуай (Китай) - Виктория Кузьмова (Словакия) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2019/

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