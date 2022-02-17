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Сегодня, 23:06

Вондроушова стала соперницей Кудерметовой в полуфинале турнира в Дубае

Евгений Петров
Корреспондент

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова пробилась в полуфинал турнира WTA в Дубае (ОАЭ).

В 1/4 финала чешка победила украинскую теннисистку Даяну Ястремскую (7:5, 6:4). Матч продолжался один час и 42 минуты.

В полуфинале Вондроушова сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 7:5, 6:4

Теннис
Вероника Кудерметова
Маркета Вондроушова
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Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного турнира в Дубае
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