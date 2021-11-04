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Вондроушова обыграла Голубович в матче Кубка Билли Джин Кинг

21:04

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова в матче Кубка Билли Джин Кинг обыграла швейцарку Викторию Голубович со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Чешка сделала эйс и две двойных ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.

Счет стал 1-0 в пользу Чехии. Во втором матче встретятся Барбора Крейчикова — Белинда Бенчич.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D

Чехия — Швейцария

Маркета Вондроушова — Виктория Голубич — 6:4, 6:2

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Сергей Разин все материалы автора
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