Вондроушова обыграла Голубович в матче Кубка Билли Джин Кинг
21:04
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова в матче Кубка Билли Джин Кинг обыграла швейцарку Викторию Голубович со счетом 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Чешка сделала эйс и две двойных ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.
Счет стал 1-0 в пользу Чехии. Во втором матче встретятся Барбора Крейчикова — Белинда Бенчич.
Чехия
Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D
Чехия — Швейцария
Маркета Вондроушова — Виктория Голубич — 6:4, 6:2
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