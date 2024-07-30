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Сегодня, 19:35

Рахимова вышла во второй круг турнира в Вашингтоне и сыграет против Соболенко

Алина Савинова
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Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла американку Кэти Волынец в первом круге турнира в Вашингтоне.

Встреча длилась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Волынец 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В матче второго круга представительница России сыграет против 3-й ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия, Q) — Кэти Волынец (США) — 6:4, 6:3

Теннис
Камилла Рахимова
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