Андреева обыграла Волынец и вышла во второй круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира в Дохе.

В стартовом матче 15-я ракетка мира обыграла американку Кэти Волынец — 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Встреча длилась 2 часа 35 минут.

За игру Андреева 11 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету ее соперницы, занимающей 68-е место в рейтинге WTA, 0 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Андреева сыграет против победительницы встречи Ангелина Калинина (Украина) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия, 12) — Кэти Волынец (США, Q) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:4