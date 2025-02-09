Андреева обыграла Волынец и вышла во второй круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира в Дохе.
В стартовом матче 15-я ракетка мира обыграла американку Кэти Волынец — 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Встреча длилась 2 часа 35 минут.
За игру Андреева 11 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету ее соперницы, занимающей 68-е место в рейтинге WTA, 0 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
Во втором круге Андреева сыграет против победительницы встречи Ангелина Калинина (Украина) — Ребекка Шрамкова (Словакия).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025
Призовой фонд 3 654 963 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мирра Андреева (Россия, 12) — Кэти Волынец (США, Q) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:4
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