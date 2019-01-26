Владимир Путин назвал теннис честным, справедливым и красивым видом спорта

Президент России Владимир Путин​ в приветствии участникам, организаторам и гостям турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2019 назвав теннис честным, справедливым и красивым видом спорта.

Турнир пройдет в Петербурге с 28 января по 3 февраля.

- В этом году он вновь соберет на трибунах знаменитой "Сибур Арены" множество гостей, преданных поклонников тенниса, готовых поддержать своих кумиров, поболеть за честный, справедливый, красивый спорт, вживую увидеть выступления прославленных теннисисток, среди которых победительницы наиболее авторитетных международных первенств, подлинные звезды, - говорится в сообщении на сайте Кремля. - Не сомневаюсь, что его теплая, дружественная атмосфера придаст вам сил и уверенности в себе, позволит добиться хороших результатов