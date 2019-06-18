Виталия Дьяченко: "Встречаться с теннисистом – не очень хорошая идея"

Российская теннисистка Виталия Дьяченко в интервью "СЭ" рассказала, что не стала бы встречаться с человеком из своего вида спорта.

– Давайте немного о мужчинах. Кто самый сексуальный теннисист в туре?

– У нас теннисисты не делятся на сексуальных и нет. Мне сложно кого-то назвать одного.

– По опросам среди теннисисток как-то победил Ришар Гаске.

– Ой, нет! Для меня он как-то наоборот анти-секси. Мне вообще ничего в нем не нравится.

– Встречаться с теннисистом – приемлемый вариант?

– Бывают исключения, такие как Младенович с Тимом, но мне кажется, это не очень хорошая идея. Теннисный менталитет особенный, двоим таким людям сложно друг с другом. Мне бы не подошло, если бы моим молодым человеком был теннисист. С другой стороны, если человека любишь, то профессия не должна иметь значение.

– Каков шанс, что вы встретитесь с кем-то из тех, кто вам пишет в соцсетях? Как, например, Эжени Бушар, которая встречалась с поклонником.

– Никогда в жизни. Вообще ни одного шанса. Тем более что сейчас у меня есть молодой человек. (Михаил Потапов)

Полное интервью Виталии Дьяченко