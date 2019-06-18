Виталия Дьяченко: "Феррер курит, но это уникум"

Виталия Дьяченко в интервью "СЭ" рассказала о вредных привычках у теннисистов.
– Правда ли, что Давид Феррер курит?
– Конечно! Он это и не скрывает, это все знают.
– То есть прямо после матча может взять и закурить сигарету?
– Да, конечно!
– А кто еще кроме него?
– Не знаю! Но, думаю, у мальчиков достаточное количество.
– И при этом Феррер доиграл до 37 лет, а в 34-35 еще был в топ-10.
– Это уникум! Вы видели, как он тренируется? Он на тренировках все выбегает, весь дым. Он – игрок, который больше всех проводит времени на корте, он дает себе просто бешеные нагрузки. Несколько человек играют против него. Они меняются, а он все продолжает и продолжает. И так помногу часов каждый день.
– Есть еще один необычный способ восстановить мышцы – пиво. Причем даже прямо во время матча. Слышали о таком?
– Это когда судороги? Да, слышала. Так в мужском теннисе делают, и не только в теннисе, в хоккее тоже. Но это только у мальчиков, я так никогда не делала. Я вообще считаю, что алкоголь мешает профессиональному спорту. Пиво – в любом случае не мое.
– А что ваше из алкоголя?
– Вино, но это бывает очень редко. (Михаил Потапов)