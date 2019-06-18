Виталия Дьяченко: "Феррер курит, но это уникум"

Виталия Дьяченко в интервью "СЭ" рассказала о вредных привычках у теннисистов.

– Правда ли, что Давид Феррер курит?

– Конечно! Он это и не скрывает, это все знают.

– То есть прямо после матча может взять и закурить сигарету?

– Да, конечно!

– А кто еще кроме него?

– Не знаю! Но, думаю, у мальчиков достаточное количество.

– И при этом Феррер доиграл до 37 лет, а в 34-35 еще был в топ-10.

– Это уникум! Вы видели, как он тренируется? Он на тренировках все выбегает, весь дым. Он – игрок, который больше всех проводит времени на корте, он дает себе просто бешеные нагрузки. Несколько человек играют против него. Они меняются, а он все продолжает и продолжает. И так помногу часов каждый день.

– Есть еще один необычный способ восстановить мышцы – пиво. Причем даже прямо во время матча. Слышали о таком?

– Это когда судороги? Да, слышала. Так в мужском теннисе делают, и не только в теннисе, в хоккее тоже. Но это только у мальчиков, я так никогда не делала. Я вообще считаю, что алкоголь мешает профессиональному спорту. Пиво – в любом случае не мое.

– А что ваше из алкоголя?

– Вино, но это бывает очень редко. (Михаил Потапов)

Полное интервью Виталии Дьяченко