Винус Уильямс зажгла на матче НБА. Видео

Американка Винус Уильямс посетила матч регулярного сезона НБА между «Лейкерс» и «Оклахомой» (112:107). В перерыве встречи она вместе с группой поддержки «озерников» исполнила танец, облачившись в наряд Laker Girl. Также участие в этом приняли комик Джеймс Корден и экс-игрок НФЛ Роб Гронковски.

Venus WIlliams, James Corden and Gronk all performed during halftime at Staples ?? pic.twitter.com/oX0BEJ1aVm