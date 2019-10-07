Винус Уильямс уступила Петерсон в первом раунде турнира в Тяньцзине

Шведская теннисистка Ребекка Петерсон обыграла американку Винус Уильямс (6:3, 4:6, 6:3) в первом раунде турнира WTA в Тяньцзине (Китай).

Матч продолжался два часа и четыре минуты. В следующем раунде шведка сыграет с победительницей пары между китаянкой Чжай Шуай и теннисистки, которая пройдет квалификацию.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ребекка Петерсон (Швеция) — Винус Уильямс (США) — 6:3, 4:6, 6:3

Хизер Уотсон (Великобритания) — Катерина Бондаренко (Украина) — 6:4, 7:6 (7:3)

Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — Астра Шарма (Австралия) — 6:1, 1:6, 7:5