Винус Уильямс проиграла в первом круге турнира в Монтеррее

Американка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира в Монтеррее (Мексика). В первом раунде она уступила представительнице Словакии Анне Шмидловой — 6:4, 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 29 минут.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Шмидлова (Словакия, Q) — Винус Уильямс (США, WC) — 4:6, 6:3, 6:2

Астра Шарма (Австралия, LL) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:4, 6:4

Ольга Говорцова (Белоруссия, Q) — Кэролайн Доулхайд (США, LL) — 3:6, 6:2, 6:1