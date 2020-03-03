Винус Уильямс проиграла в первом круге турнира в Монтеррее
07:12
Американка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира в Монтеррее (Мексика). В первом раунде она уступила представительнице Словакии Анне Шмидловой — 6:4, 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 29 минут.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Шмидлова (Словакия, Q) — Винус Уильямс (США, WC) — 4:6, 6:3, 6:2
Астра Шарма (Австралия, LL) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:4, 6:4
Ольга Говорцова (Белоруссия, Q) — Кэролайн Доулхайд (США, LL) — 3:6, 6:2, 6:1
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