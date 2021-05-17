Винус Уильямс проиграла Шмидловой в первом раунде турнира в Парме
18:31
Американская теннисистка Винус Уильямс прекратила борьбу на турнире WTA в Парме (Италия). В первом раунде ее победила представительница Словакии Анна Шмидлова (5:7, 6:2, 6:2).
Матч продолжался два часа и 41 минуту. Во втором раунде Шмидлова сыграет с Амандой Анисимовой из США.
Парма (Италия)
Турнир WTA Emilia-Romagna Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Шмидлова (Словакия, Q) — Винус Уильямс (США, WC) — 5:7, 6:2, 6:2
Каролин Гарсия (Франция, 8) — Паула Ормаэчеа (Аргентина, Q) — 6:4, 6:4
Слоан Стивенс (США) — Кэтрин Макнелли (США, Q) — 7:6 (7:4), 6:4
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