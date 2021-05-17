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Винус Уильямс проиграла Шмидловой в первом раунде турнира в Парме

18:31
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Американская теннисистка Винус Уильямс прекратила борьбу на турнире WTA в Парме (Италия). В первом раунде ее победила представительница Словакии Анна Шмидлова (5:7, 6:2, 6:2).

Матч продолжался два часа и 41 минуту. Во втором раунде Шмидлова сыграет с Амандой Анисимовой из США.

Парма (Италия)

Турнир WTA Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Шмидлова (Словакия, Q) — Винус Уильямс (США, WC) — 5:7, 6:2, 6:2

Каролин Гарсия (Франция, 8) — Паула Ормаэчеа (Аргентина, Q) — 6:4, 6:4

Слоан Стивенс (США) — Кэтрин Макнелли (США, Q) — 7:6 (7:4), 6:4

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