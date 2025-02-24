Винус Уильямс отказалась от участия в турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Экс первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс отказалась от уайлд-кард на участие в турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

«Это не соответствует действительности», — прокомментировала Винус информацию об участии в турнире в Индиан-Уэллсе.

Уильямс три раза доходила до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе: в 1998, 2001 и 2018 годах. В прошлом году она участвовала в турнире как обладательница уайлд-кард. Второй участницей турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе стала Петра Квитова из Чехии — двукратная чемпионка Уимблдона.