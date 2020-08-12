Винус Уильямс обыграла Азаренко в первом раунде турнира в Лексингтоне

Американская теннисистка Винус Уильямс в первом круге турнира в Лексингтоне обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 6:3, 6:2.

Американка три раза подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и взяла три брейк-пойнта из трех. Белоруска сделала один эйс и одна двойная ошибка.

Во втором круге Винус Уильямс встретится с сестрой Сереной.

Лексингтон (США)

Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Винус Уильямс (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:3, 6:2