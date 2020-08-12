Винус Уильямс обыграла Азаренко в первом раунде турнира в Лексингтоне
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Американская теннисистка Винус Уильямс в первом круге турнира в Лексингтоне обыграла белоруску Викторию Азаренко со счетом 6:3, 6:2.
Американка три раза подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и взяла три брейк-пойнта из трех. Белоруска сделала один эйс и одна двойная ошибка.
Во втором круге Винус Уильямс встретится с сестрой Сереной.
Лексингтон (США)
Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Винус Уильямс (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:3, 6:2
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