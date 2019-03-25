Винус Уильямс - о победе над Касаткиной: "В наших предыдущих встречах Дарья показывала свою лучшую игру и не допускала ошибок"

Американская теннисистка Винус Уильямс, которая обыграла россяинку Дарью Касаткину в третьем круге турнир WTA в Майами, прокомментировала свою победу. По ее словам, такого матча у нее еще не было.

– В наших предыдущих встречах Дарья показывала свою лучшую игру и не допускала ошибок, – цитирует официальный сайт WTA слова Уильямс. – Сегодня же я захватила контроль над розыгрышами. Я всегда играю лучше, когда демонстрирую агрессивный теннис. Сегодня важно было играть именно так. Я даже не поняла, что выиграла все геймы на подаче Касаткиной, узнала об этом, когда увидела статистику после игры. Такого матча у меня еще не было, но все бывает в первый раз.

В следующем туре Уильямс сыграет с румынкой Симоной Халеп.