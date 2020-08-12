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Винус Уильямс — о матче с Сереной: «Хочу соревноваться с лучшими, поэтому с радостью выйду на корт»

18:39

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась ожиданиями от матча во втором круге турнира в Лексингтоне со своей сестрой Сереной.

— Трудно возвращаться на корт после такого долгого перерыва, — приводит пресс-служба WTA слова Уильямс. — Еще тяжелее — показать хороший теннис. Большую часть времени на тренировках все получается, но в настоящем матче все уже немного по-другому.

С самого начала мне приходится играть с чемпионками и экс-первыми ракетками мира. Я хочу играть против лучших, так что с радостью выйду на корт в матче с Сереной.

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