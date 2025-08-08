Винус Уильямс — о поражении в первом круге турнира в Цинциннати: «После этого матча я чувствую себя потрясающе»

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала поражение от испанки Джессики Бусас Манейро в первом круге турнира в Цинциннати — 4:6, 4:6.

«После этого матча я чувствую себя потрясающе. Это означает, что в следующем периоде [перед Открытым чемпионатом США] мне не придется залечивать травмы. Теперь я могу работать над силой и скоростью, вместо того чтобы просто стараться не травмироваться на турнире.

Джессика играла очень хорошо. Очевидно, что у нее впереди большое будущее. Я просто пыталась разобраться во всем как можно быстрее, и у меня просто не хватило времени. Отправляясь на этот матч, я чувствовала себя хорошо.

Я думаю, что были моменты, когда я преодолевала трудности, но, думаю, не было ни одного момента, когда бы я не старалась. Я определенно вижу много позитивного в сегодняшнем дне, и я думаю, что, возвращаясь назад, не все будет идеально, но сегодня произошло много замечательных событий», — цитирует 45-летнюю Уильямс ESPN.

На турнире в Вашингтоне в июле 2025 года Уильямс дошла до второго круга, где уступила полячке Магдалене Френх (2:6, 2:6).