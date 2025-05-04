Винус Уильямс дебютирует в качестве эксперта на ТВ на «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс дебютирует в роли эксперта на канале TNT Sports.

44-летняя американка станет частью команды экспертов на турнире «Ролан Гаррос». Помимо нее, в команду вошли Андре Агасси, Крис Эверт, Джим Курье, Линдси Дэвенпорт, Джон Макинрой, Каролина Возняцки и Слоан Стивенс.

В последний раз Винус Уильямс выходила на корт в марте 2024 года. Она выступила на турнире в Майами, где в первом круге проиграла россиянке Диане Шнайдер (3:6, 3:6).

Спортсменка является семикратной победительницей турниров «Больших шлемов» в одиночном разряде, а также четырехкратной олимпийской чемпионкой (один раз — в одиночном разряде, три — в парном). Всего за карьеру она завоевала 71 титул на уровне WTA.