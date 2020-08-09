Состоялась жеребьевка турнира WTA в Лексингтоне (США).

В первом раунде россиянка Вера Звонарева сыграет с американкой Джессикой Пегулой. Анна Блинкова будет противостоять с одними из победителей квалификации. Также в квалификации сыграют две россиянки — Маргарита Гаспарян и Анна Калинская.

Первая сеяная американка Серена Уильямс сыграет с еще одной представительницей США Бернардой Перой. Вторая сеяная Арина Соболенко (Белоруссия) сыграет с американкой Мэдисон Бренгл. Винус Уильямс предстоит матч с белоруской Викторией Азаренко. В случае победы Винус во втором круге сыграет со всей сестрой.