00:57 15 августа | ТЕННИС — WTA

Винчи, Гаврилова и Бертенс - во втором круге турнира в Цинциннати

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова в первом круге турнира WTA в Цинциннати обыграла француженку Кристину Младенович6:0, 7:6 (8:6). Также в следующий раунд пробились Кики Бертенс (Голландия), Камила Джорджи (Италия), Тэйлор Таунсенд (США) и Роберта Винчи (Италия).

Цинциннати (США) 

Турнир WTA Western & Southern Open 

Призовой фонд 2 536 154 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Бертенс (Голландия) - Доден (Франция, WC) - 6:3, 6:0

Джорджи (Италия, Q) - Синякова (Чехия) - 6:2, 6:2

Гаврилова (Австралия) - Младенович (Франция, 13) - 6:0, 7:6 (8:6)

Таунсенд (США) - Пуиг (Пуэрто-Рико) - 3:6, 6:3, 6:2

Винчи (Италия) - Бабош (Венгрия) - 7:5, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/cincinnati/2017/

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