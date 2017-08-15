Винчи, Гаврилова и Бертенс - во втором круге турнира в Цинциннати

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова в первом круге турнира WTA в Цинциннати обыграла француженку Кристину Младенович - 6:0, 7:6 (8:6). Также в следующий раунд пробились Кики Бертенс (Голландия), Камила Джорджи (Италия), Тэйлор Таунсенд (США) и Роберта Винчи (Италия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Бертенс (Голландия) - Доден (Франция, WC) - 6:3, 6:0

Джорджи (Италия, Q) - Синякова (Чехия) - 6:2, 6:2

Гаврилова (Австралия) - Младенович (Франция, 13) - 6:0, 7:6 (8:6)

Таунсенд (США) - Пуиг (Пуэрто-Рико) - 3:6, 6:3, 6:2

Винчи (Италия) - Бабош (Венгрия) - 7:5, 7:5