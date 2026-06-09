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Сегодня, 21:28

44-летняя Серена Уильямс выиграла в первом матче после возвращения

Руслан Минаев
Серена Уильямс (слева) и Виктория Мбоко.
Фото Reuters

Американка Серена Уильямс одержала победу в первом матче после возвращения в профессиональный теннис.

Экс-первая ракетка мира в паре с канадкой Викторией Мбоко победила дуэт Николь Меличар/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия) со счетом 7:6 (7:2), 6:2 в первом круге турнира в Лондоне. Матч длился 1 час 32 минуты.

В четвертьфинале турнира в Лондоне Уильямс и Мбоко встретятся с победительницами матча Лейла Фернандес/Лаура Зигемунд (Канада/Германия) — Александра Панова/Деми Схюрс (Россия/Нидерланды).

Серена Уильямс не выступала на официальных соревнованиях с 2022 года, когда проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США.

В общей сложности на ее счету 38 побед на турнирах «Большого шлема», а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Корт (24).

Лондон (Великобритания)

Турнир WTA The HSBC Championships

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Виктория Мбоко/Серена Уильямс (Канада/США, WC) — Николь Меличар-Мартинес/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия, 3) — 7:6 (7:2), 6:2

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Теннис
Серена Уильямс
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