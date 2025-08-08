Мбоко стала победительницей турнира в Торонто

Канадская теннисистка Виктория Мбоко обыграла Наоми Осаку в финале турнира в Монреале — 2:6, 6:4, 6:1.

Матч длился 2 часа 5 минут. 18-летняя канадка подала 4 раза навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 8 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 13).

Для Мбоко это первый титул WTA.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Виктория Мбоко (Канада, WC) — Наоми Осака (Япония) — 2:6, 6:4, 6:1