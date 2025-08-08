Теннис
8 августа, 03:15

Мбоко стала победительницей турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
Виктория Мбоко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Канадская теннисистка Виктория Мбоко обыграла Наоми Осаку в финале турнира в Монреале — 2:6, 6:4, 6:1.

Матч длился 2 часа 5 минут. 18-летняя канадка подала 4 раза навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 8 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 13).

Для Мбоко это первый титул WTA.

Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал

Виктория Мбоко (Канада, WC) — Наоми Осака (Япония) — 2:6, 6:4, 6:1

  • емен

    Мбоко всех ушатала !

    08.08.2025

  • Mark Kaminer

    Торонто Монреаль..главное статью наклепать

    08.08.2025

  • pupkin-221

    Какое Торонто, если в этом году женщины играли в Монреале ?

    08.08.2025

  • Я из Волгограда

    Мне Рыбакина, по большому сч?ту, до фонаря. А по поводу Мбоко я ещ? несколько месяцев назад говорил, что она скоро себя покажет. Я тогда ещ? и Валентову упомянул... Предыдущему комментатору, наверное, следовало сказать примерно следущее: "Вот и выстрелила первая молодая зв?здочка после нашей Мирры Андреевой". Так было бы точнее...

    08.08.2025

  • f0rz

    Ну в какой-то мере он прав. Мбоко звёздочка, а Мирра уже полноценная звезда мирового тенниса, игрок топ-5, победительница двух мастерсов. Может быть ещё и на ближайшем шлеме стрельнет, если ей эта травма мозги чуть вправит... Что вообще думаешь по поводу этой победы? У меня одна нецензурщина в сторону Рыбакиной)

    08.08.2025

  • f0rz

    Скорее Андрееску

    08.08.2025

  • Я из Волгограда

    Я так понимаю, что Мирру Андрееву вы относите уже к старому поколению? Хоть она на восемь месяцев моложе канадки. И таких титулов (WTA 1000) у Мирры не один, а два...

    08.08.2025

  • AlexBabel

    Точнее будет Серена Вильямс...:wink:

    08.08.2025

  • nikola mozaev

    Из множества ярких звёздочек женского тура Виктория Мбоко выстрелила первой. Юная канадка далеко пойдёт!

    08.08.2025

  • oykc

    Это канадская Мирра Андреева? =)

    08.08.2025

