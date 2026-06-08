Мбоко — об игре в паре с Сереной Уильямс на турнире в Лондоне: «Очень волнительно»

Девятая ракетка мира канадка Виктория Мбоко поделилась ожиданиями от игры в паре с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс на турнире в Лондоне (Великобритания).

«Серена написала мне, когда я играла в Страсбурге, спросив, хочу ли я сыграть здесь в паре. У меня тогда не было партнера, так что я ответила: «Конечно, почему бы и нет, это довольно круто». Я слышала о ее возвращении, но не знала подробностей того, что она собирается делать. Очень волнительно играть с ней, с нетерпением этого жду. Мне кажется, я многому могу у нее научиться, она была моим детским кумиром», — приводит слова спортсменки пресс-служба турнира.

44-летняя американка выйдет на корт через 196 недель после своего последнего выступления на профессиональном уровне на US Open-2022.

В первом круге турнира в Лондоне, который пройдет с 8 по 14 июня, Мбоко и Уильямс сыграют против Николь Меличар-Мартинес из США и Эрин Рутлиф из Австралии.

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