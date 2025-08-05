Мбоко обыграла Манейро в четвертьфинале турнира в Монреале

Канадская теннисистка Виктория Мбоко переиграла испанку Джессику Бусас Манейро в четвертьфинале турнира в Монреале — 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 18 минут. 18-летняя канадка подала 3 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 0 подач навылет, 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов.

В полуфинале Мбоко сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Виктория Мбоко (Канада) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:4, 6:2