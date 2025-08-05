Мбоко обыграла Манейро в четвертьфинале турнира в Монреале
Канадская теннисистка Виктория Мбоко переиграла испанку Джессику Бусас Манейро в четвертьфинале турнира в Монреале — 6:4, 6:2.
Матч длился 1 час 18 минут. 18-летняя канадка подала 3 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 0 подач навылет, 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов.
В полуфинале Мбоко сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Виктория Мбоко (Канада) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:4, 6:2
Источник: Сетка турнира в Монреале
