Рыбакина проиграла Мбоко в полуфинале турнира в Монреале
Канадская теннисистка Виктория Мбоко переиграла Елену Рыбакину из Казахстана в полуфинале турнира в Монреале — 1:6, 7:5, 7:6 (7:4).
Матч длился 2 часа 46 минут. 18-летняя канадка подала 4 раза навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов (из 13).
Вторая финалистка определится в матче Наоми Осака (Япония) — Клара Таусон (Дания).
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Виктория Мбоко (Канада, WC) — Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — 1:6, 7:5, 7:6 (7:4)
Источник: Сетка турнира в Монреале
