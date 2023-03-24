Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира в Майами
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу над представительницей Италии Камилой Джорджи во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США).
Матч завершился со счетом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 16 минут.
16-я ракетка мира Азаренко 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 44-я ракетки Джорджи 1 эйс, 4 двойные и 1 реализованных брейк-пойнт из одного.
В третьем круге турнира Азаренко сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Камила Джорджи (Италия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) — 3:6, 1:6
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