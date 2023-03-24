Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира в Майами

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу над представительницей Италии Камилой Джорджи во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США).

Матч завершился со счетом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 16 минут.

16-я ракетка мира Азаренко 5 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 44-я ракетки Джорджи 1 эйс, 4 двойные и 1 реализованных брейк-пойнт из одного.

В третьем круге турнира Азаренко сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Камила Джорджи (Италия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) — 3:6, 1:6