Азаренко сыграет с Соболенко в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Белоруска Виктория Азаренко победила китаянку Ван Яфань во втором круге турнира в Вашингтоне — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.
Матч длился 2 часа 55 минут.
Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в США и встретится с соотечественницей Ариной Соболенко.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 6) — Ван Яфань (Китай) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3
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