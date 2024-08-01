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Сегодня, 23:11

Азаренко сыграет с Соболенко в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Руслан Минаев
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Белоруска Виктория Азаренко победила китаянку Ван Яфань во втором круге турнира в Вашингтоне — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

Матч длился 2 часа 55 минут.

Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в США и встретится с соотечественницей Ариной Соболенко.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 6) — Ван Яфань (Китай) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:3

Теннис
Виктория Азаренко
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