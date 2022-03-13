Виктория Азаренко в третьем круге в Индиан-Уэллсе сыграет с Еленой Рыбакиной

Белоруска Виктория Азаренко обыграла теннисистку из Австралии Астру Шарму во втором круге в Индиан-Уэллсе — 6:3, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 43 минуты. В третьем круге белоруска сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан). Индиан-Уэллс (США) Турнир WTA BNP Paribas Open Призовой фонд 8 369 455 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Виктория Азаренко (Белоруссия, 13) — Астра Шарма (Австралия, LL) — 6:3, 7:5