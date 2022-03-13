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Сегодня, 07:01

Виктория Азаренко в третьем круге в Индиан-Уэллсе сыграет с Еленой Рыбакиной

Виктория Кравченко

Белоруска Виктория Азаренко обыграла теннисистку из Австралии Астру Шарму во втором круге в Индиан-Уэллсе — 6:3, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 43 минуты.

В третьем круге белоруска сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 13) — Астра Шарма (Австралия, LL) — 6:3, 7:5

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