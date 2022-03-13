Виктория Азаренко в третьем круге в Индиан-Уэллсе сыграет с Еленой Рыбакиной
Белоруска Виктория Азаренко обыграла теннисистку из Австралии Астру Шарму во втором круге в Индиан-Уэллсе — 6:3, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 43 минуты.
В третьем круге белоруска сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 13) — Астра Шарма (Австралия, LL) — 6:3, 7:5
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