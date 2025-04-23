Азаренко проиграла в первом круге турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла Ольге Данилович из Сербии в первом круге турнира в Мадриде — 4:6, 2:6.

Встреча продлилась 1 час 21 минуту. На счету Азаренко 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 6. Данилович сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 6.

Во втором круге Данилович встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ольга Данилович (Сербия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:4, 6:2