Азаренко проиграла в первом круге турнира в Мадриде
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла Ольге Данилович из Сербии в первом круге турнира в Мадриде — 4:6, 2:6.
Встреча продлилась 1 час 21 минуту. На счету Азаренко 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 6. Данилович сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 6.
Во втором круге Данилович встретится с россиянкой Екатериной Александровой.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ольга Данилович (Сербия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:4, 6:2
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