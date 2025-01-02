Азаренко проиграла Боузковой в третьем круге турнира в Брисбене
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко потерпела поражение от чешки Марии Боузковой в третьем круге турнира в Брисбене — 4:6, 4:6.
Спортсменки провели на корте 2 часа. Азаренко 1 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Боузковой 6 эйсов, 13 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.
Следующей соперницей чешской спортсменки станет победительница матча Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан, 15).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Мария Боузкова (Чехия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) — 6:4, 6:4
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