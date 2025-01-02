Азаренко проиграла Боузковой в третьем круге турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко потерпела поражение от чешки Марии Боузковой в третьем круге турнира в Брисбене — 4:6, 4:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа. Азаренко 1 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Боузковой 6 эйсов, 13 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Следующей соперницей чешской спортсменки станет победительница матча Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан, 15).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мария Боузкова (Чехия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) — 6:4, 6:4