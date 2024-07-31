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Сегодня, 00:50

Азаренко вышла во второй круг турнира в Вашингтоне

Руслан Минаев
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Белоруска Виктория Азаренко победила американку Хэйли Баптист в первом круге турнира в Вашингтоне — 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

Матч длился 2 часа 25 минут. Азаренко за игру реализовала 2 брейк-пойнта из 4. У Баптист — 2 из 8.

20-я ракетка мира Азаренко вышла во второй круг и встретится с китаянкой Яфань Ван.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 6) — Хэйли Баптист (США, Q) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)

Теннис
Виктория Азаренко
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