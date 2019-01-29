Виктория Азаренко: "Для меня было важно играть с правильной энергетикой"

Виктория Азаренко вышла во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy, победив Маргариту Гаспарян 6:4. 6:1. Для 29-летней белорусской теннисистки это первая победа с сентября прошлого года.

– Я очень рада сегодня победить. Конечно же, это было для меня важно играть с правильным настроем и с правильной энергетикой. Так что я довольна, в первую очередь, этим. Смогла собрать свое волнение и нервы и направить их в одно русло и сыграть, несмотря на счет. Для меня это был очень большой шаг, – сказала Азаренко на пресс-конференции. (Мария Никулашкина)