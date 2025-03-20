Теннис
20 марта, 05:31

Азаренко обыграла Калинину и вышла во второй круг турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла украинку Ангелину Калинину в матче первого круга турнира в Майами — 6:3, 6:1.

Матч длился 1 час 3 минуты. 35-летняя белоруска подала 5 раз навылет и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4).

Следующей соперницей Азаренко будет чешка Каролина Мухова.

Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:3, 6:1

Майар Шериф (Египет) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 7:5, 1:6, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:4, 1:6, 7:5

Источник: Сетка турнира
