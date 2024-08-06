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6 августа, 23:53

Павлюченкова потерпела поражение от Азаренко на старте турнира в Торонто

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Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Белоруссии Виктории Азаренко в первом круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада) — 2:6, 2:6.

Встреча продлилась 1 час 16 минут. Азаренко дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти возможных. На счету Павлюченковой семь эйсов, три двойные и ни одного заработанного брейка.

Во втором круге турнира Азаренко встретится с победительницей матча Грит Миннен (Бельгия) — Слоан Стивенс (США).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:2

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Виктория Азаренко
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